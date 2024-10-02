نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إيران تعلن لأول مرة سبب الهجوم المفاجئ على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال قائد الأركان الإيراني محمد باقري، إن "الكيان الصهيوني ضاعف جرائمه باغتيال نصر الله ما جعلنا غير قادرين على التحمل"، مؤكدًا أن "ضبطنا النفس منذ اغتيال هنية بطلب من أمريكا وأوروبا لإحلال وقف إطلاق النار في غزة".

إيران توجه رسالة مرعبة لـ إسرائيل.. ما نصها؟

أكد قائد أركان إيران، إنهم ليسوا دعاة حرب لكنهم سيدافعون عن حقوقهم بقوة وسيفعلون ذلك مستقبلا، قائلًا: "إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ سنرد عليه بالمستوى المطلوب وبشكل مضاعف، وأنهم ضربوا أهداف عسكرية، لكن قد حال رد إسرائيل سيدمرون البنية التحتية بشكل كلي.

بعد هجوم إيران على إسرائيل.. انفجار ضخم وغارات عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع غارات الاحتلال المتواصلة، فضلًا عن استهداف برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.

خناقة داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟

كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، وجود خلاف حاد حول الصلاحيات بين بتسلإيل سموتريش وزير المالية، ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال اجتماع المجلس الوزاري بعد هجوم إيران.

بعد الهجوم الإيراني.. نتنياهو يتوعد برد قاسٍ

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بأنه "فاشل"، متوعدًا بالرد عليه بقوة. وخلال اجتماع أمني عُقد مساء الثلاثاء، صرح نتنياهو قائلًا: "ارتكبت إيران خطأً فادحًا هذه الليلة وستدفع ثمنه"، وأضاف: "النظام الإيراني لا يدرك مدى عزمنا على الدفاع عن أنفسنا وردع أعدائنا".

إيران تهدد: أي تحرك إسرائيلي سيشعل فتيل حرب شاملة ودمار لا مثيل له (تفاصيل)

من جهتها؛ وجهت إيران تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل والدول الداعمة لها عقب هجوم صاروخي شنته، الثلاثاء، مؤكدة أن أي رد إسرائيلي سيواجه بـ "دمار شامل"، الجيش الإيراني أعلن أنه لن يكتفي باستهداف البنية التحتية الإسرائيلية فحسب، بل سيوسع نطاق الهجوم ليشمل "قواعد ومصالح" الدول الحليفة لإسرائيل في المنطقة في حال تدخلت ضد إيران بشكل مباشر.

تحذيرات أمريكية بعواقب وخيمة.. بايدن وهاريس يؤكدان دعمهما للاحتلال بعد هجوم إيران

وحذرت الولايات المتحدة إيران من أنها ستواجه عواقب وخيمة، بسبب هجومها بصواريخ بالستية على الاحتلال، الثلاثاء، قائلة إن الهجوم يمثل تصعيدا كبيرا لكن يبدو أنه تم إحباطه.

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعم بلاده القوي للاحتلال، ووصف الهجوم الإيراني بأنه لم يكن فعالا.

وقال بايدن إن نقاشا يجري حول كيفية رد الاحتلال، مؤكدا أنه سيجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت لاحق، قال بايدن للصحفيين: "الولايات المتحدة تدعم الاحتلال بشكل كامل كامل كامل"، وأضاف أنه يتعين انتظار كيف سيكون الرد.

واعتبرت كامالا هاريس نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، أن إيران قوة "خطيرة ومزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، وأن واشنطن ملتزمة بأمن الاحتلال.

وأضافت في تصريحات: "أدرك بوضوح أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار وخطيرة في الشرق الأوسط، وسأعمل دائما على ضمان قدرة الاحتلال على الدفاع عن نفسه ضد إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها".

كما أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب بيانا بعد إطلاق إيران للصواريخ، من دون أن يتطرق بشكل مباشر للهجوم.

وقال ترامب في البيان: "تصدر إيران الإرهاب لجميع أنحاء العالم، وقد بدأ هذا الأمر في التكشف".

ويخوض ترامب، المرشح الجمهوري، انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر، في مواجهة هاريس.