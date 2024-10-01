نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في تل أبيب وسط استنفار أمني إثر الهجوم المزدوج.

إعلام عبري: جرحى في إطلاق نار وسط تل أبيب

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق نار في مدينة تل أبيب.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى وقوع 3 قتلى و7 جرحى.

وأفاد مدير عام نجمة "داود الحمراء" بأن هناك موقعين لإطلاق النار، في محطة القطار وفي الكنيس.

وأضاف أن "الحدث مستمر وإطلاق النار لا يزال نشطًا في المنطقة. هناك مصابان في حالة حرجة، واثنان آخران في حالة خطيرة".