حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أفادت مراسلة" القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل استدعاء 4 ألوية احتياط للجبهة الشمالية ضد حزب الله.

مصر ولبنان يطالبان بتنفيذ قرار مجلس الأمن

وأكدت مصر ولبنان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 دون انتقائية، في ظل تصاعد الأوضاع في لبنان بعد التوغل الإسرائيلي في الجنوب مساء أمس الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى اتصالاً هاتفياً في الأول من أكتوبر مع السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث جدد التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق والعمل على الحفاظ على استقراره ووحدته وسيادته.