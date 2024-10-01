البيت الأبيض: إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية ضد إسرائيل قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أعلن قبل قليل، مسؤول بالبيت الأبيض، أن واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية ضد إسرائيل قريبا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى منطقة الشرق الأوسط وأحدها وصل بالفعل.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.