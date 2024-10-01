حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء أربعة ألوية إضافية للمشاركة في مهام عسكرية على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

جاء ذلك عقب إعلانه بدء عملية برية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية.

إسرائيل تستدعي أربعة ألوية احتياط لجبهة لبنان

الجيش الإسرائيلي يستدعي أربعة ألوية للمشاركة في الهجوم على لبنان

وأوضح الجيش في بيان له، أن هذا التعزيز العسكري يهدف إلى دعم العمليات ضد حزب الله، وضمان تحقيق الأهداف العسكرية، بما في ذلك تأمين عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بسلام.

لم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول عدد الجنود أو المعدات المتعلقة بالألوية المستدعاة.

لواء المشاة الإسرائيلي يتراو من 1000 إلى 2000 جندي

يُذكر أن الجيش كان قد استدعى في 25 سبتمبر الماضي لواءين احتياطيين لنفس المنطقة الحدودية الشمالية.

وفي العادة، يتألف لواء المشاة الإسرائيلي من نحو 1000 إلى 2000 جندي، بينما يتضمن لواء المدرعات نحو 100 دبابة.

تدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، المقصود بعبارة "عودة سكان الشمال إلى منازلهم بسلام"، وهي الجملة التي يكررها المسؤولون الإسرائيليون منذ بداية التصعيد مع حزب الله.

وأشار غالانت إلى أنه تلقى تقريرًا قبل أيام من اللواء أوري غوردين، قائد القيادة الشمالية للجيش، بشأن الجهود المبذولة لتحديد وتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.