العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة "دقيقة" على بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه شنّ غارة جوية على بيروت، هي الأخيرة ضمن سلسلة هجمات تستهدف حزب الله في العاصمة اللبنانية.

وقال الجيش في بيان إنه "نفّذ ضربة دقيقة في بيروت"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان مبنيين في ضاحية بيروت الجنوبية، يقع أحدهما في محيط مستشفى الزهراء، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.



وأفادت الوكالة عن "غارة معادية" استهدفت مبنى في محيط مستشفى الزهراء، تزامنا مع غارة ثانية استهدفت مبنى في بئر حسن.



في المقابل، أعلن حزب الله قصف قاعدة جوية في ضواحي تل أبيب في إسرائيل في ثاني استهداف من نوعه الثلاثاء، قال الحزب إنه جاء تحت شعار "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل الجمعة بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكر الحزب في بيان أنه أطلق "صلية صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب".