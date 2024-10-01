نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يتسلم شحنة مساعدات طبية من الأمم المتحدة والصحة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.

وأفادت مراسلة RT بأن الاستلام سيكون غدا الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

وسيكون ذلك تحت إشراف ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر وممثل المفوضية السامية ايفو فرايجسن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.