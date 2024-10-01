نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: 4 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان وسقطت شمال تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الثلاثاء إن 4 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان وسقطت قبالة شواطئ مدينة نتانيا شمال تل أبيب.

‏المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم تدمير أكثر من 700 هدف لحزب الله

وخلال الساعات الماضية، قال ‏المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم تدمير أكثر من 700 هدف لحزب الله.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.