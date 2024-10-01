نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التوغل الإسرائيلي في لبنان.. الصين: نرفض بشكل قاطع أي انتهاكات لسيادة لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، رفضها الشديد لأي توغل بري إسرائيلي في لبنان، مؤكدة موقفها الثابت ضد أي أعمال تزيد من التوترات الإقليمية.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، حيث عبّرت فيه عن قلقها العميق تجاه التطورات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان، محذرة من أن الأعمال العسكرية قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.

الصين تدين إسرائيل على اجتياح لبنان بريا

الصين تدين إسرائيل على اجتياح لبنان بريا

وأوضحت الخارجية الصينية أن بكين ترفض بشكل قاطع أي انتهاكات لسيادة لبنان أو تهديدات لأمنه وسلامة أراضيه، داعية الأطراف المعنية إلى التوقف عن أي أعمال من شأنها زيادة حدة الصراع والتوتر في المنطقة.

وفي ذات السياق، حضّت الصين إسرائيل على اتخاذ خطوات فعلية لخفض التوتر ومنع تصاعد العنف، مطالبةً بحل النزاع عبر السبل السلمية.

الجيش الإسرائيلي يجتاح مواقع حزب الله اللبناني

ومن جهة أخرى، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات مركزة ومحدودة تستهدف مواقع لحزب الله في المناطق الحدودية مع لبنان.

وأوضح أن حزب الله بنى على مدار السنوات بنية تحتية متقدمة داخل القرى الجنوبية، تشمل أنفاقًا تحت المنازل، وزرع فيها أسلحة تهدف لشن هجمات على إسرائيل في إطار خطط لاحتلال منطقة الجليل، مماثلة لما قامت به حماس في 7 أكتوبر.

وأضاف هاغاري أن الجيش الإسرائيلي، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، نفذ عشرات العمليات البرية في لبنان لتحييد تلك البنى التحتية.

وأكد أن القوات الإسرائيلية اخترقت الحدود اللبنانية مرارًا لجمع المعلومات الاستخباراتية وتدمير مخازن الأسلحة والمنشآت التابعة لحزب الله، والتي تضمنت أسلحة متطورة من صنع إيراني.

اسرائيل تدمر 700 هدف لحزب الله

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش دمّر خلال هذه العمليات أكثر من 700 هدف لحزب الله، بما في ذلك أنفاق ومستودعات أسلحة، مشددًا على أن جميع هذه العمليات تهدف إلى تقويض قدرات الحزب العسكرية.

وأكد أن بنية حزب الله التي استغرقت سنوات في بنائها تعرضت لضربات جوية وبحرية قوية، متهمًا الحزب بتعريض لبنان والمنطقة لتصعيد خطير وانتهاك القرار الأممي رقم 1701.