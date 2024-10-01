العالم اليوم - إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية.. ومنصات إطلاق لحزب الله

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية.. ومنصات إطلاق لحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قصف ما قال إنها منصات إطلاق موجهة إلى إسرائيل وبنى تحتية تابعة لحزب الله.

وذكر الجيش في بيان له أنه "في الساعات القليلة الماضية هاجمت طائرات مقاتلة من سلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية، منصات إطلاق موجهة إلى إسرائيل، ومباني تم تخزين الأسلحة فيها وبنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله".

وأضاف البيان: "رصدنا خلال الساعة الماضية نحو 15 صاروخا اجتازت الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى".

وأكد الجيش أنه يواصل مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في لبنان ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية والبنية التحتية للحزب.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، اعتراضه عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.