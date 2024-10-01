العالم اليوم - جنوب لبنان.. إنذار عاجل إسرائيلي بإخلاء نحو 30 بلدة

انتم الان تتابعون خبر جنوب لبنان.. إنذار عاجل إسرائيلي بإخلاء نحو 30 بلدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - طلب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، من سكان جنوب لبنان إخلاء حوالى 30 بلدة "فورا"، بعد ساعات على إعلانه بدء عملية برية ضد حزب الله في هذه المنطقة.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق إكس أن الجيش "لا يريد المساس بكم، ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا"، متوجها إلى سكان 26 قرية محددة.

وحذر من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

وأضاف: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي، أنقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا".

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