العالم اليوم - جنوب لبنان.. إنذار عاجل إسرائيلي بإخلاء نحو 30 بلدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - طلب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، من سكان جنوب لبنان إخلاء حوالى 30 بلدة "فورا"، بعد ساعات على إعلانه بدء عملية برية ضد حزب الله في هذه المنطقة.
وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق إكس أن الجيش "لا يريد المساس بكم، ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا"، متوجها إلى سكان 26 قرية محددة.
وحذر من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".
وأضاف: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي، أنقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا".
ماذا يحدث؟
- تتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية منذ الإثنين لقصف إسرائيلي كثيف وغير مسبوق منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.
- قتل أكثر من ألف شخص في لبنان وفق السلطات منذ أن ارتفع مستوى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منتصف سبتمبر.
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