نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنذار عاجل من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان وسط تصاعد العمليات العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان، محذرًا من التحرك بالمركبات في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة. وجاء في بيان الجيش: "يدور في منطقة جنوب لبنان قتال عنيف، حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعًا بشرية لشن الهجمات. من أجل سلامتكم الشخصية، نطالبكم بعدم التحرك من منطقة الشمال إلى جنوب نهر الليطاني"، مشيرًا إلى أن هذا الإنذار ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وجاء هذا التحذير في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بدء فرقة 98 عمليات برية محددة في جنوب لبنان. وأفاد البيان بأن جنود المظليين والكوماندوز واللواء السابع نفذوا عمليات محلية مستهدفة تهدف إلى القضاء على تهديدات مباشرة على المجتمعات الإسرائيلية في شمال البلاد، بمساندة سلاحي الجو والمدفعية.

وبحسب سكان محليين في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية، فإن المنطقة شهدت قصفًا عنيفًا، مع سماع أزيز الطائرات الحربية والمسيّرات في السماء، مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات في المنطقة.