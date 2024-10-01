حزب الله يستهدف تجمع لجنود إسرائيليين في المطلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله، يوم الثلاثاء، استهدافه تحركات لجنود إسرائيليين في منطقة المطلة الحدودية مع لبنان، وذلك بعد إعلان إسرائيل عن بدء عملية برية "محدودة" ضد الحزب في جنوب لبنان.

وجاء في بيان للحزب أن مقاتليه استهدفوا "تحركًا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية". وفي بيان آخر، أكد الحزب استهداف "تجمعًا لجنود العدو" في المنطقة ذاتها بصواريخ.

من جهتها، أكدت إسرائيل أن عدة مقذوفات أطلقت من الجانب اللبناني باتجاه المناطق الشمالية للبلاد، بعدما بدأت إسرائيل عمليتها البرية المحدودة في جنوب لبنان. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في منطقتي المطلة وأفيفيم، وأنه تم اعتراض بعض المقذوفات بينما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمناطق جنوب وشرق لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ يوم الإثنين. ووفقًا للسلطات اللبنانية، قُتل أكثر من ألف شخص في لبنان منذ تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي.