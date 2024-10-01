نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية بـ5 مسيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، العميد يحيى سريع، يوم الثلاثاء، أن قوات الحوثيين استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وإيلات باستخدام طائرات مسيرة.

وقال سريع في بيان صحفي: "قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا". وأضاف أن الحوثيين استهدفوا أيضًا أهدافًا عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات) باستخدام 4 طائرات مسيرة من طراز صماد 4.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، حيث كثف الحوثيون في الفترة الأخيرة من هجماتهم دعمًا للفلسطينيين.