نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة سفينة بضربة مسيّرة قبالة سواحل اليمن وسط تصاعد الهجمات الحوثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة أمن بحري بريطانية، الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن، في أحدث الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن في المنطقة.

وأعلنت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الطائرة المسيرة تسببت بثقب في خزان الصابورة رقم 6 بالسفينة، التي كانت تبحر على بعد 118 كيلومترا شمال غرب مدينة الحديدة. وأضافت أن السفينة تعرضت لتهديد سابق في وقت سابق من اليوم نفسه، حيث تم رصد 4 انفجارات بالقرب منها، دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن الحادث حتى الآن.

ومنذ نوفمبر الماضي، كثف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، مستهدفين السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، مبررين تلك الهجمات بدعمهم للفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر.

وتسبب القصف الإسرائيلي الأخير، الأحد الماضي، على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وفقًا لتقارير قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

هذه الهجمات دفعت بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول إفريقيا لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية. في هذا السياق، تقود الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا دوليًا لحماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.