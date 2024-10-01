نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميقاتي: العمل جار لتأمين احتياجات النازحين والأولوية لتطبيق القرار 1701 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع مؤسسات الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين اللبنانيين، في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وخلال اجتماع عقده مع ممثلي الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، قال ميقاتي: "نلتقي اليوم بينما يواجه لبنان واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، إذ نزح نحو مليون شخص بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل". وأكد أن الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة تعمل على توفير المساعدات الأساسية للنازحين، مشيدًا بالدعم المستمر من الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، وداعيًا إلى تقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهود إغاثة المدنيين.

وفيما يخص الوضع الأمني، أعلن ميقاتي موافقة لبنان على تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بشكل فوري، وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده في عين التينة عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد أن لبنان مستعد لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بالكامل، استجابة للنداءات الدولية الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أخرى.