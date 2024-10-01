نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن استهداف مقر للموساد قرب تل أبيب بصواريخ فادي 4 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، يوم الثلاثاء، عن استهدافها لمقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بصواريخ، في هجوم وقع على مشارف تل أبيب.

وذكر حزب الله في بيان أن مقاتليه قصفوا قاعدة "غليلوت" التابعة للاستخبارات الإسرائيلية، الواقعة بالقرب من مدينة تل أبيب، وأشار إلى أن هذا الهجوم جاء تحت شعار "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى الأمين العام للحزب الذي قُتل يوم الجمعة في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الحزب أن مقاتليه أطلقوا "صواريخ فادي 4 على قاعدة غليلوت ومقر الموساد" ردًا على "المجازر التي يرتكبها العدو واستهدافه للمدنيين".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لعدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في المنطقة.

وتشهد مناطق جنوب وشرق لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، قصفًا إسرائيليًا كثيفًا وغير مسبوق، منذ بدء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.