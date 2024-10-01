نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر أمني إسرائيلي: لا اشتباكات مع حزب الله في العملية البرية جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر أمني إسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي اشتباكات مع حزب الله خلال العملية البرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.

وأوضح المسؤول الأمني في تصريح لوكالة "رويترز" أن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان "محدودة"، مؤكدًا أن تنفيذ عملية أوسع تشمل العاصمة بيروت "ليس على جدول الأعمال" حاليًا.

وأشار المصدر إلى أنه حتى اللحظة لم تقع أي اشتباكات مباشرة مع حزب الله، ورفض الكشف مدى العمق الذي قد تتوغل فيه القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، لكنه أضاف أن التوغل سيكون "على مسافة قريبة". وبيّن أن القوات العاملة في المنطقة معتادة على تنفيذ "غارات محدودة"، وأن العمليات تتم في نطاقات "محدودة من حيث المساحة والزمان".

وفي وقت سابق، طالب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بإخلائها، فيما أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن إسرائيل أبلغتها بنيتها تنفيذ "توغلات برية محدودة" داخل الأراضي اللبنانية.