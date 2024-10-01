نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على صاروخ غير منفجر يقطع طريقًا رئيسيًا في بيروت بعد غارة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، يوم الثلاثاء، بقطع الطريق المؤدي من الجامعة العربية إلى منطقة الكولا في العاصمة بيروت، بعد العثور على صاروخ لم ينفجر.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ وُجد داخل المبنى الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية مساء الأحد. وأكدت أن الأجهزة المختصة تعمل على نقل الصاروخ من المكان لتفجيره في موقع آمن.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقتل ثلاثة من عناصرها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الكولا. وذكرت الجبهة في بيان أن الغارة أسفرت عن مقتل محمد عبد العال، عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية في الجبهة، إضافة إلى قائدها العسكري في لبنان عماد عودة، وعبد الرحمن عبد العال.

ووصف بيان الجبهة العملية بأنها "اغتيال" نفذته طائرات إسرائيلية، فيما أفاد شهود عيان لوكالة "رويترز" بأنهم سمعوا دوي انفجار ورأوا الدخان يتصاعد في جنوب غرب بيروت. كما سُمعت أصوات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان.

وتعتبر هذه الضربة الإسرائيلية الأولى التي تستهدف منطقة خارج الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تم توجيه الضربة إلى شقة قرب جسر الكولا داخل حدود المدينة.

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