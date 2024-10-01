نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العملية البرية الإسرائيلية ضد حزب الله: تصعيد جديد في شمال إسرائيل وجنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل الوكالة الروسية RT بأن صفارات الإنذار دوّت في منطقة مسكاف عام شمال إسرائيل، في تصعيد خطير للأحداث بين إسرائيل وحزب الله، وذلك إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع استهدفت بلدات في إصبع الجليل والمطلة شمال البلاد.

تأتي هذه التطورات في إطار اشتباكات مكثفة على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.

سقوط قذائف في مسكاف عام

حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، سقطت عدة قذائف أُطلقت من جنوب لبنان في منطقة مسكاف عام، التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا منطقة عسكرية مغلقة.

هذه القذائف تأتي كجزء من الرد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، حيث تتزايد الضربات بين الطرفين في الأيام الأخيرة.

بدء العملية البرية الإسرائيلية

أكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء بدء عملية برية في جنوب لبنان، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن العملية تستهدف حزب الله.

وأوضح أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية دقيقة ومحددة الأهداف ضد مواقع تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية.

تفاصيل العملية العسكرية

أوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق خطة مدروسة أعدتها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية، حيث تدربت القوات البرية على تنفيذ هذه الخطة على مدار الأشهر الماضية.

تدعم القوات الجوية والمدفعية هذه العملية من خلال استهداف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، ويتم التنسيق الكامل مع قوات المشاة التي تتقدم على الأرض.

الموافقة السياسية واستمرار العمليات

أشار أدرعي إلى أن جميع مراحل العملية تمت الموافقة عليها من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية، وأن الجيش يواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيبذل كل الجهود اللازمة لحماية مواطني دولة إسرائيل.

تصعيد التوترات في المنطقة

تأتي هذه العمليات في وقت يشهد فيه شمال إسرائيل وجنوب لبنان تصاعدًا ملحوظًا في التوترات والاشتباكات، ما ينذر بمزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

ويترقب المجتمع الدولي كيفية تطور الأوضاع وما إذا كانت هذه المواجهات ستؤدي إلى نزاع أوسع نطاقًا في المنطقة.