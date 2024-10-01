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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- كواليس الغزو الإسرائيلي للبنان.. تفاصيل ليلة الاجتياح البري الأكثر خطورة وسرية ، قررت إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط عبر استهداف لبنان، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء رسميًا، بدء عملية برية ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

عملية برية إسرائيلية محددة على لبنان

وقال المتحدث في بيان: "بناء على قرار المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع قبل عدة ساعات عملية برية محددة الهدف والدقة في منطقة جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، والتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للبلدات الإسرائيلية في الحدود الشمالية".

وأضاف: "يعمل جيش الدفاع وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية والتي تدربت القوات لها على مدار الأشهر الأخيرة".

أشار إلى أنه "تمت الموافقة على مراحل الحملة ويتم تنفيذها وفقًا لقرار المستوى السياسي. تستمر عملية "سهام الشمال" بناءً على تقييم الوضع بالتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى".

وأكد المتحدث باسم الجيش "مواصلة القتال والعمل لتحقيق أهداف الحرب، وبذل كل ما هو ضروري لحماية مواطني دولة إسرائيل وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وطلب البيان "عدم نقل الشائعات والتقارير غير الرسمية حول أنشطة قوات الجيش الإسرائيلي، والالتزام بالإعلانات الرسمية فقط".

استهداف البنية التحتية لحزب الله

أكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يغلق المناطق الحدودية مع لبنان، وسط أنباء عن أن التوغل يهدف إلى إزالة البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود، وتقول التقارير إن الهجوم سوف يكون محدودًا، ولن يهدف إلى السيطرة على الأراضي لفترة طويلة.

وفي الأثناء قال مصدر أمني لبناني لرويترز إن القوات اللبنانية انسحبت من مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل إلى ما لا يقل عن خمسة كيلومترات شمال الحدود.

وفي وقت سابق الإثنين أفادت وسائل إعلام لبنانية عن قصف مدفعي إسرائيلي كثيف باتجاه قرية الوزاني الحدودية، وتأتي هذه التقارير وسط مؤشرات متزايدة على توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان.

تسلل قوات خاصة إلى لبنان

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إنّ قوات إسرائيلية خاصّة نفّذت عمليات تسلّل صغيرة إلى جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخبارية والتحقيق، قبل توغّل بري أوسع محتمل قد يحدث هذا الأسبوع.

وذكرت المصادر أنّ عمليات التسلّل التي حصلت خلال الأشهر الماضية شملت دخول أنفاق "حزب الله" الواقعة على طول الحدود، وهي جزء من جهد أوسع تبذله إسرائيل لزعزعة قدرات "حزب الله" على طول الحدود.

وقال أمير أفيفي، المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق للصحيفة، إنّ التوغّل البري في لبنان وشيك، وإنّ العمليات الخاصة جزء من الاستعدادات.