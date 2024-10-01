نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر ما كتبته الإعلامية صفاء الأحمد قبل استشهادها جراء القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط عبر استهداف لبنان وسوريا بعمليات برية وقصف جوي، بينما أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، فجر الثلاثاء، استشهاد المذيعة صفاء أحمد، إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وكانت الاعلامية السورية صفاء الأحمد أخر ضحايا القصف الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فيما أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق. وتحدثت المصادر عن حريق في محيط منطقة المزة إثر غارة إسرائيلية.

وكان آخر ما كتبته صفاء الأحمد، عبر حسابها الرسمي في فيسبوك ، اصوات قوية تسمع في سماء دمشق.

مقتل الإعلامية صفاء الأحمد

وقالت وكالة "سانا" السورية، إن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة السورية.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء، بأن المذيعة الشهيرة صفاء أحمد، قُتلت إلى جانب اثنين آخرين في "غارة إسرائيلية" ليلا على دمشق.

وقالت الوكالة: "تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون استشهاد المذيعة صفاء أحمد نتيجة العدوان الإسرائيلي الغادر على العاصمة دمشق".

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن "الجيش الإسرائيلي استهدف دمشق بطائرات مسيرة وطائرات في نحو الساعة الثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة".

وأضافت الوزارة في بيان: "تصدت منظومات دفاعنا الجوي لصواريخ وطائرات مسيرة للعدوان وأسقطت معظمها"، مضيفة أن "ثلاثة مدنيين وتسعة آخرين أصيبوا نتيجة للضربة".

انفجار بالقرب من مبنى شركة الاتصالات

وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت موقعها الجغرافي شبكة CNN، أن انفجارا وقع بجوار مبنى شركة الاتصالات السورية، غربي مطار المدينة العسكري.

وتُظهِر مقاطع فيديو إضافية حددتها CNN سيارة مشتعلة بعد الانفجار.

ولم يتضح ما إذا كان هذا هو المكان الذي قُتلت فيه المذيعة أوالآخرون، ولم تذكر وكالة "سانا" مكان وفاتهم.

وفي المقابل، عندما سُئِل الجيش الإسرائيلي عن التقارير، قال: "نحن لا نعلق على التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية".

وشنت إسرائيل غارات جوية في سوريا بشكل متقطع منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لكنها لا تؤكد عادة متى نفذت هجمات هناك.

مسيرة الاعلامية صفاء الأحمد