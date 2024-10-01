إعلام أمريكي: إيران تحاول نقل آلاف المسلحين إلى هذه المناطق

أحمد جودة - القاهرة - على حدود سورية لبنانية

ذكرت مجلة "تايم" الأميركية، يوم الإثنين، نقلًا عن مصدر مطلع، أن إيران تقوم بنقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان. وأشار المصدر إلى أن عدة آلاف من المسلحين قد غادروا العراق بالفعل متوجهين إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس استعداد طهران لتعزيز قدراتها الردعية في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفاد مسؤول سابق في البنتاغون، جوناثان لورد، بأن إيران لا تقاتل نيابة عن وكلائها، بل يقاتل وكلاؤها من أجلها، مضيفًا أن النظام الإيراني يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على نفسه ولن يخاطر دون ضرورة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن إيران تسعى لتحويل العراق وسوريا إلى قنوات دعم رئيسية لحزب الله، مشيرة إلى أن الحزب قد أنشأ شبكة أنفاق على الحدود اللبنانية السورية، فيما فر بعض قادته إلى سوريا.

ومع تصاعد التوتر، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية محددة الأهداف ضد مواقع لحزب الله في جنوب لبنان. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية تهدف إلى تدمير البنية التحتية للحزب التي تهدد أمن البلدات الإسرائيلية الشمالية.