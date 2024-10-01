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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- إسرائيل تبدأ عملية برية ضد حزب الله.. تصعيد جديد في الصراع الحدودي، أعلن حزب الله، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف تحركات لجنود إسرائيليين عند الحدود في جنوب لبنان، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية محدودة في الأراضي اللبنانية.

اجتياح بري إسرائيلي لجنوب لبنان

وقال حزب الله، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ مقاتليه استهدفوا تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة.

وأكد مصدر مقرب من الحزب أن تلك التحركات كانت «عند الحدود» مع لبنان.

وفي بيان ثان، قال الحزب إنه استهدف «بالقذائف المدفعية (...) قوة لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة مستعمرة شتولا» الحدودية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر (الثلاثاء)، أنّه بدأ بشنّ غارات برية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف» في جنوب لبنان ضد أهداف تابعة لحزب الله.

وقال الجيش في بيان إنّ هذا التوغل البري بدأ قبل ساعات قليلة بإسناد جوي ومدفعي وهو يستهدف أهدافًا وبنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنّ هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود.

وأفاد مصدر بالجيش اللبناني في وقت سابق أن «قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى» في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

مقتل أكثر من ألف شخص في لبنان

وقُتل أكثر من ألف شخص في لبنان وفق السلطات منذ أن ارتفع مستوى التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل منتصف سبتمبر (أيلول).

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مناطق عسكرية مغلقة قرب الحدود مع لبنان، تزامنًا مع صدور تقارير عن قرب بدء غزو بري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مناطق المطلة ومسكاف عام وكفار جلعادي الحدودية مع لبنان أصبحت "مناطق عسكرية مغلقة".

وأكدت الخارجية الأميركية أن إسرائيل أبلغتها نيتها شن عمليات برية في لبنان.

كما دعا الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين سكان ثلاثة أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم.