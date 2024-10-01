عاجل - مقتل حسن منير مقدح في غارة جيش الاحتلال علىة مخيم عين الحلوة

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أحمد جودة - القاهرة - قُتِلَ حسن منير المقدح، نجل اللواء منير المقدح، قائد كتائب شهداء الأقصى، في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم عين الحلوة في صيدا، جنوب لبنان. الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل زوجته، بينما نجا أطفالهما من تحت الأنقاض. يُعد هذا الاستهداف جزءًا من التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيرة قد اغتالت سابقًا شقيق اللواء المقدح، خليل المقدح، في 21 أغسطس الماضي، خلال استهداف سيارته في منطقة الفيلات بصيدا. كما شهد المخيم عمليات اغتيال أخرى، بما في ذلك اغتيال سامر الحاج القيادي في حركة "حماس" في 9 أغسطس، ومحاولات أخرى لاغتيال قيادات فلسطينية.

عملية استهداف مخيم عين الحلوة تُعد الثانية من نوعها منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، حيث استُهدف أيضًا مخيم البص في منطقة صور يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى اغتيال القيادي في حركة "حماس" فتحي شريف وعائلته.

يُعتبر مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكان بعيدًا عن الاستهداف المباشر في السابق. إلا أن هذه الغارات تشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.