نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإسرائيل.. وزير الدفاع الامريكي: هكذا ندعم حقكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مساء الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حول التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية الجارية في لبنان. وأكد أوستن في حديثه أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية.

تأكيد على تفكيك بنية حزب الله

أشار أوستن إلى أن واشنطن تدعم جهود إسرائيل لتفكيك البنية التحتية لحزب الله على الحدود اللبنانية، مؤكدًا على ضرورة منع مقاتلي الحزب من تنفيذ هجمات مشابهة لاعتداءات 7 أكتوبر، التي استهدفت التجمعات السكانية في شمال إسرائيل.

دعوة إلى حل دبلوماسي وتحذير لإيران

بالإضافة إلى ذلك، دعا أوستن إلى ضرورة إيجاد حل دبلوماسي يضمن عودة المدنيين إلى منازلهم بسلام على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. كما حذر أوستن إيران من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل، مشددًا على جاهزية الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها في مواجهة التهديدات الإيرانية والمنظمات الإرهابية المدعومة منها.