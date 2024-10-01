العالم اليوم - على بعد 118 كيلومترا.. إصابة سفينة بضربة مسيرة قبالة اليمن

انتم الان تتابعون خبر على بعد 118 كيلومترا.. إصابة سفينة بضربة مسيرة قبالة اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - أفادت وكالة أمن بحري بريطانية أن طائرة مسيّرة أصابت، الثلاثاء، سفينة قبالة سواحل اليمن حيث يشن المتمردون الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية الملكية البريطانية إن "سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة. وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6".

وأضافت الوكالة أن السفينة نفسها التي كانت تبحر على بعد 64 ميلا بحريا (118 كيلومترا) شمال غرب الحديدة تعرضت لتهديد في وقت سابق الثلاثاء، مشيرة إلى رصد 4 انفجارات على مقربة منها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ نوفمبر، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 33 آخرون بجروح بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي، الأحد، غارات جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون ردا على، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة للمتمردين.

ودفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره عادة حوالى 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية.