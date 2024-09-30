نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور عام .. عجز دولي عن إيقاف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحيي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر ذكرى مرور عام على الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي خلفت وراءها دمارا هائلا ومأساة إنسانية لا مثيل لها.

وسط حضور لشخصيات سياسية فلسطينية ومن الأحزاب المصرية.

وتأتي هذه الفعالية والتي ستُعقد يوم 5 أكتوبر الساعة 12 ظهرا، في مقر الاتحاد بالقاهرة تحت عنوان "عام على حرب غزة.. العجز الدولي عن إيقاف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".

وذلك للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على حجم الخسائر الفادحة التي لحقت به، والتي تجاوزت 42 ألف شهيد أكثر من 101 ألف جريح.