نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان ستبدأ خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.

وأكد المسؤول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الاثنين بأنه على علم بالتقارير في شأن توجه إسرائيل نحو شن عملية برية في لبنان.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير أسرع مما كان متوقعا.

من جهتها أوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا على المستوى السياسي للتصديق على عملية برية في لبنان.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن قوات إسرائيلية خاصة دخلت إلى أنفاق لحزب الله على الحدود مع لبنان تمهيدا لعملية برية.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن: "هدف هذه القوات جمع معلومات استخباراتية من داخل الأراضي اللبنانية، واستكشاف قدرات حزب الله، تمهيدا لعملية برية إسرائيلية وشيكة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عمليات صغيرة ومحددة في جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخباراتية واستكشاف آفاق غزو بري أوسع نطاقا قد يحدث في أقرب وقت هذا الأسبوع