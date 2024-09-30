نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلين: إسرائيل استخدمت حق الدفاع عن النفس حين قتلت نصر الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن إسرائيل استخدمت حقها في الدفاع عن نفسها عندما قتلت حسن نصر الله أمين عام حزب الله في غارة كبيرة على بيروت.

وأضاف: "حزب الله منظمة إرهابية بالطبع وكان من الواضح أن كبار قادة حزب الله المجتمعين يمكننا أن نفترض حتى من مسافة بعيدة أنهم كانوا يخططون لعمليات أخرى"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع: "وبالتالي هناك أيضا أسباب في هذا الصدد تجعلنا نعتقد بأن حق الدفاع عن النفس قد تمت ممارسته هنا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ "حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن اغتيال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله "خطوة هامة"، مشددا على استعداد إسرائيل لبذل كل جهد لإعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب" خلال غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل".

ونعى "حزب الله" اللبناني السبت أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت