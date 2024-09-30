نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة جندي إسرائيلي في غزة.. وسقوط صواريخ على حيفا المحتلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مراسل قناة "كان" العبرية، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة اليوم الإثنين، بعد أن أطلق عليه صاروخ مضاد للدبابات من غزة خلال المعارك الدائرة بالقطاع.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن صاروخا سقط في مدينة حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار حسب سياسة الجيش المتبعة.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخية من لبنان، مشيرا إلى أنه اعترض بعضها، في حين سقطت أخرى في الشمال.