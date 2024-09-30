نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غالانت: المرحلة القادمة ضد حزب الله ستبدأ قريبا وستسمح لنا بإكمال المهمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زياته للحدود الشمالية يوم الاثنين أن المرحلة القادمة ضد حزب الله اللبناني ستبدأ قريبا.

وصرح يوآف غالانت بأن المرحلة القادمة ستتيح إعادة السكان إلى منازلهم.

وقال وزير الدفاع في حديث مع رؤساء المجالس في "منتدى خط المواجهة": "المرحلة التالية في الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبا وستكون عاملا مهما في تغيير الوضع الأمني ​​وستسمح لنا بإكمال المهمة".

وشدد غالانت على أن من أهداف الحرب إعادة السكان إلى منازلهم.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا