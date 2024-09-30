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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن قيامه بتصفية اثنين من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غارة جوية نُفذت على لبنان.

إسرائيل تعلن مقتل اثنين من قادة "الجبهة الشعبية" في لبنان

مقتل اثنين من قادة الجبهة الشعبية بلبنان

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد استهدفت الغارة نضال عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، وعماد عودة، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، حيث تم القضاء عليهما في نفس الهجوم.

اسرائيل تستهدف قيادات حزب الله

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عيد حسن، قائد مجموعة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله، في هجوم استهدف بيروت يوم السبت.

وذكر البيان أن عيد حسن كان قائدًا مخضرمًا في التنظيم ومسؤولًا عن معرفة واسعة في مجال الصواريخ.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان

شهدت الأيام الأخيرة تكثيفًا للهجمات الإسرائيلية على لبنان، حيث صرحت إسرائيل أن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية.

وأسفرت هذه العمليات عن مقتل عدد من قادة حزب الله، من بينهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

استمرار التوتر على الحدود بين إسرائيل وحزب الله

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، والتي بدأت عقب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، تتواصل الاشتباكات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله، حيث يتبادلان إطلاق النار بشكل متكرر.