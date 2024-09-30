نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير الخارجية الفرنسي: الوقت يضيق أمام تفعيل المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال وزير الخارجية الفرنسي اليوم الإثنين إن الوقت يضيق أمام تفعيل المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.

وكان قد وصل وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو مساء الأحد إلى لبنان، مع استمرار الضربات الإسرائيلية لا سيما على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه سيغادر فرنسا "خلال ساعة ويصل مساء اليوم".

وكانت فرنسا قد دعت السبت، إلى "وقف فوري للضربات الإسرائيلية في لبنان"، مشيرة إلى أنها "تعارض أي عملية برية"