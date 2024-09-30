نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دولة إفريقية تعلن وفاة 8 أشخاص بفيروس خطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رواندا وفاة 8 أشخاص أصيبوا بفيروس ماربورغ شديد العدوى الشبيه بإيبولا، بعد أيام من إعلان البلاد تفشي هذه الحمى النزفية القاتلة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج.

وقالت رواندا، وهي دولة حبيسة في وسط إفريقيا، يوم الجمعة إن المرض تفشى في البلاد، وبعد يوم واحد أعلنت عن أول 6 وفيات.

وأكدت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، مساء أمس الأحد، إصابة 26 شخصا حتى الآن، ووفاة 8 منهم.

ونصحت السلطات السكان بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض. كما تم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، وتم وضع عدد منهم قيد العزل.

ومثل الإيبولا، ينشأ فيروس ماربورغ وسط خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الافراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة. ويتوفى ما يصل إلى 88 بالمائة من المصابين به