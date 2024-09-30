العالم اليوم - صحيفة: سوفت بنك تستثمر 500 مليون دولار في أوبن إيه.آي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 05:24 مساءً - نقلت صحيفة ذي إنفورميشن عن مصدر مطلع قوله إن صندوق فيجن فاند التابع لمجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك يعتزم استثمار 500 مليون دولار في إطار جولة تمويل جديدة لأوبن إيه.آي.

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تجمع 6.5 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل.

وانسحبت أبل من خطط المشاركة في جولة التمويل الضخمة التي تقدر حاليا قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بنحو 150 مليار دولار قبل استثمار سوفت بنك، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

غير أن التقييم سيكون مشروطا بما إذا كانت الشركة المصممة لبرنامج تشات جي.بي.تي قادرة على تغيير هيكلها المؤسسي وإزالة الحد الأقصى لربح للمستثمرين.

وقالت ذي إنفورميشن إن الصفقة تمثل أول استثمار لمجموعة سوفت بنك في الشركة التي يقودها سام ألتمان.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن أوبن إيه.آي تعمل على خطة لإعادة هيكلة أنشطتها الأساسية والتحول إلى شركة تدر ربحا.