نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو للشعب الإيراني: لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الشعب الإيراني، مؤكدا على أن بلاده "تقف إلى جانبهم.

وقال نتنياهو في كلمته إنه: "لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكننا الوصول إليه"، مضيفا أنه: "لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط".

وتابع: "أتحدث كثيرا عن القادة في إيران. ولكن في هذه اللحظة الحاسمة، أريد أن أخاطبكم، مواطني إيران.. كل يوم ترون نظاما يستعبدكم ويحول المنطقة بأكملها إلى حرب. إسرائيل تقف إلى جانبكم، فلا تدعوا المتعصبين يدمرون أحلامكم