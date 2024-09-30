العالم اليوم - اغتيال نصر الله وكبار قادة حزب الله.. ماذا بعد ذلك؟

انتم الان تتابعون خبر اغتيال نصر الله وكبار قادة حزب الله.. ماذا بعد ذلك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 01:23 مساءً - كشفت تقارير عدة أن حوادث الاغتيالات وعلى رأسها الأمين العام لحزب الله تسببت في فوضى تنظيمية وفراغ سياسي في صفوف الحزب. فماذا بعد اغتيال نصر الله وكبار قادة الحزب؟

وتقول التقارير إن خليفة نصر الله سيواجه ضغوطات كثيرة ستطال كذلك المسار العسكري المتمثل بطبيعة الرد المنتظر على الضربات المتلاحقة التي استهدفت الحزب.

ويسود الحديث في أروقة الحزب عن إمكانية اختيار رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين بحكم قرابته من نصر الله، رغم اختلاف أيديولوجيته التي تعتمد على نهج أكثر تشددا في التعامل مع إسرائيل.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فقد يواجه رأس حزب الله القادم اللحظة الأكثر تحديا في تاريخ الحزب الممتد لأكثر من 4 عقود.

في هذا الصدد، قال محرر "دوت الخليج" للشؤون الأميركية، موفق حرب:

حزب الله لا يريد كشف الأمين العام الجديد لحمايته.

إسرائيل تستمر في اغتيال القيادات المعروفة وغير المعروفة لحزب الله.

هناك الكثير من المفاوضات والاتصالات التي تجري بعيدا عن الأضواء لإيجاد حل للمأزق الحالي.

واضح أن حزب الله اليوم يتكتم وستكون هناك قيادة أفقية، لا أحد يستطيع أن يأخذ مكان نصر الله.

ومن بيروت، ذكر الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر لـ"دوت الخليج":