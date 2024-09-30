نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حزب الله بعد اغتيال نصر الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين، أن الجماعة ستختار أمينا عاما جديدا خلفا لحسن نصر الله "في أقرب فرصة" وتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل، كما أكد أن الحزب مستعد لمواجهة أي توغل بري إسرائيلي.

وأضاف أن الجماعة المدعومة من إيران تواصل عملياتها وتتحرك وفقا للخطط الموضوعة بالفعل، ووصف هجماتها حتى الآن بأنها عند "الحد الأدنى". وذكر أن المعركة قد تكون طويلة.

ونفى نعيم قاسم ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 بالاجتماع الذي استهدف فيه نصر الله، مؤكدا أن حزب الله لديه الجهوزية الكاملة والقدرة البشرية ومستمر في مواجهة إسرائيل، وأنها لم تستطع القضاء على قدراته من الأسلحة الطويلة ومتوسطة المدى، على حد قوله.

وجاءت كلمة نائب الأمين العام لحزب الله فيما شنت إسرائيل في وقت مبكر الاثنين غارة في قلب بيروت للمرة الأولى منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كذلك، أعلنت حركة حماس حليفة حزب الله والمدعومة من إيران أن قائدها في لبنان قتل الاثنين في ضربة في جنوب لبنان حيث يشن الجيش الإسرائيلي ضربات عنيفة ضد حزب الله منذ أسبوع.

وفي الإجمال قتل أكثر من ألف شخص في لبنان وفق السلطات المحلية منذ بدء التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحزب الله في منتصف سبتمبر.

وتوعدت إسرائيل مرة أخرى "القضاء" على "الأعداء" أينما وجدوا بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيواصل "مواجهة" إسرائيل "مساندة" لغزة و"ردًا" على الاغتيالات.

وفي أول تعليق لحزب الله منذ مقتل نصرالله، شدد قاسم في كلمة مسجلة بثها تلفزيون المنار على أن حزب الله سيواصل "مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين.. وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين".

وقال "سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا".

كذلك، أكد أن الحزب سيختار أمينا عاما "في أقرب فرصة" مشيرا ألى أن نصر الله قتل مع أربعة آخرين، بينهم نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وبدأ الاثنين الحداد الرسمي على نصرالله لمدة ثلاثة أيام في لبنان.

وفي حين شنت إسرائيل في الأيام الأخيرة الكثير من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، استهدفت فجر الاثنين قلب بيروت للمرة الأولى منذ فتح حزب الله جبهة "إسناد" لغزة غداة هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي تسبب بالحرب الدائرة في القطاع.

وقال مصدر أمني لبناني إن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت شقة للجماعة بمنطقة الكولا داخل بيروت للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي".

وتساند هذه الجماعة السنية حزب الله في عمليات "الإسناد" لغزة.

من جهتها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاثنين مقتل ثلاثة من أعضائها في هذه الغارة.

وأظهرت لقطات مصورة عرضتها قنوات تلفزيونية شقة مهدمة جزئيا في منطقة الكولا ذات الغالبية السنية قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار بيروت.

وأتت هذه الغارة فيما الجيش الإسرائيلي يشن لليوم الثامن على التوالي غارات جوية كثيفة على معاقل حزب الله في مناطق مختلفة من لبنان تسببت بسقوط مئات القتلى.

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية أن قائدها في لبنان فتح شريف قتل في غارة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وجاء في بيان الحركة أيضا أنه قتل في الغارة مع زوجته وابنه وابنته. وأكدت إسرائيل لاحقا أنها قتلته.