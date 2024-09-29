الجزائر تتوصل إلى اتفاق مع النيجر حول تسريع وتيرة العمل في مشروع كفرا النفطي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب التوصل إلى اتفاق مع نظيره النيجري صحابي عومارو حول تسريع وتيرة العمل في مشروع كفرا النفطي في شمال النيجر الذي تديره شركة "سوناطراك".

وقال عرقاب في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير البترول النيجري في مقر الوزارة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه "تم الاتفاق على وضع جدول زمني محدد لتطوير هذا الحقل، وتسريع الوتيرة ليدخل مرحلة الانتاج الفعلي".

وأضاف أن هذا "الحقل الهام" الذي تشرف عليه سوناطراك يسجل "نتائج جد مشجعة"، حيث تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا المشروع وهي "تكملة الاستكشاف للبدء في مرحلة الاستغلال".

وأشار إلى أن الطرفين أكدا على تقديم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة.

وكان وزير البترول النيجري شرع أمس السبت في زيارة عمل إلى الجزائر، في إطار بحث سبل تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، لا سيما المحروقات.

وتأتي هذه الزيارة عقب الزيارة التي قام بها السيد عرقاب إلى النيجر في شهر أغسطس الماضي