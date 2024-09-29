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أحمد جودة - القاهرة - 32 شهيداً و53 جريحاً في عين الدلب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان

32 شهيدًا و53 جريحًا في عين الدلب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان.. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن تحديث حصيلة اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 32 والجرحى إلى 53.

مقتل 14 مسعفًا خلال يومين

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 14 مسعفًا خلال اليومين الماضيين جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان.

استهداف المسعفين والمراكز الصحية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي كثف في الأيام الأخيرة اعتداءاته على المسعفين والمراكز الصحية. استهدف الاحتلال مسعفين في مركز ومستوصف للدفاع المدني في بلدتي الطيبة وديرسريان في الجنوب، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في مستشفى المرتضى في بعلبك، وخروج المستشفى عن الخدمة مؤقتًا.

استمرار استهداف المسعفين

قتل في وقت سابق من اليوم مسعفون بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطيردبا وحومين الفوقا في الجنوب. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن المسعفين لا يشاركون في الأعمال الحربية، وينقلون الجرحى والقتلى فقط إلى المستشفيات.

وتدعو وزارة الصحة اللبنانية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المسعفين والمراكز الصحية من الاعتداءات الإسرائيلية، والتأكيد على أهمية احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف الكوادر الطبية أثناء النزاعات المسلحة.