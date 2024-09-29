نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا ترفض منح جنسيتها لمروجي شعار "من النهر إلى البحر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ألمانيا أنها سترفض منح جنسيتها للأشخاص الذين يرددون أو يروّجون لشعار "من النهر إلى البحر" على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث والإذاعة لألمانيا الشمالية (NDR) أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يتضمن مبررات جديدة لرفض منح الجنسية الألمانية ومن بين هذه المبررات ترديد شعار "من النهر إلى البحر" أو الترويج له.

وأضافت أن قرار الحرمان من الجنسية يشمل كل من ينشر هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي أو يعجب بها أو يعلق بها على منشورات أخرى.

يُذكر أن تاريخ عبارة "من النهر إلى البحر" يعود إلى ستينيات القرن الماضي حيث كانت "منظمة التحرير الفلسطينية" ترددها للتعبير عن هدفها المتمثل في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية الممتدة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط