نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني غير مقبولة ولن تبقى دون رد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد إن جرائم الكيان الصهيوني غير مقبولة ولن تبقى دون رد.

وأكد الرئيس الإيراني أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن العالم شهد خلال العام الماضي الطبيعة الحقيقة للنظام الإسرائيلي.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحجة الدفاع عن النفس، مردفا: "طهران مستعدة للعمل مع أطراف الاتفاق النووى لحل القضايا العالقة".