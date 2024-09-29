نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن استهدافه مواقع إسرائيلية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع "راميا" التابع للجيش الإسرائيلي ومعسكر "إلياكيم" شمالي إسرائيل بالمسيرات وقذائف المدفعية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيان نشره الإعلام الحربي "لحزب الله" اليوم الأحد: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وبعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 29-09-2024 بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر أعلن الحزب "شن هجوم جوي بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم، مُستهدفا ‏أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود إسرائيليين ومحققا إصابات دقيقة".‏

هذا ونعى "حزب الله" اللبناني أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في قوت سابق أمس السبت "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد من القادة في الحزب" في غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل".

ومنذ 23 سبتمبر الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.

ونزح آلاف اللبنانيين عن الجنوب باتجاه بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل "تغيير لموازين القوى"