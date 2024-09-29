نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات متتالية تهز عكا وحيفا شمال إسرائيل وإعلام عبري يتحدث عن اعتراض صواريخ من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هزت سلسلة انفجارات متتالية عكا وحيفا شمال إسرائيل قبل قليل وسط أنباء عن اعتراض صواريخ من لبنان.

وأفادت مصادر عبرية أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت نحو مدينة عكا.

كما سقطت صواريخ في شتولا بالجليل الغربي.

وقال حزب الله في بيان أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مؤكدة".