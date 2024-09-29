نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيب الأمين العام بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.

كما أعرب المتحدث عن تطلع الأمين العام، إلى أن يساهم ذلك التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة عامة.

وأكد المتحدث الرسمي، على ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكدًا التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.