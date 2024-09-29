نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 41595 شهيدا، و96251 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها: "وصل مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء و41 اصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية".

كما ذكر التقرير أن عددا من القتلى والمصابين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم