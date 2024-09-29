نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربتين في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها شنت غارتين "ضد جماعات إرهابية في سوريا يومي 16 و24 سبتمبر أسفرتا عن مقتل 37 إرهابيا".

وقالت سنتكوم في بيان، "الضربات الجوية تشكل جزءا من التزام القيادة المركزية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وأضافت "في 24 سبتمبر، نفذت قوات أمريكية ضربة في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل تسعة من العناصر الإرهابية، بما في ذلك مروان بسام عبد الرؤوف، أحد كبار قادة حراس الدين والمسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في سوريا."

ولفتت إلى أن "حراس الدين هي منظمة تابعة لتنظيم القاعدة مقرها في سوريا ولديها مخططات عالمية لشن هجمات ضد المصالح الأمريكية والغربية. وتأتي الضربة ضد عبد الرؤوف بعد شهر من ضربة قتلت زعيما آخر من كبار حراس الدين، وهو، أبو عبد الرحمن المكي".

"بالإضافة إلى ذلك، في وقت مبكر من صباح يوم 16 سبتمبر، نفذت قوات أمريكية غارة جوية على معسكر تدريب لداعش في وسط سوريا، مما أسفر عن مقتل 28 من عناصر داعش، بما في ذلك أربعة من كبار القادة".

وأكدت أن "الضربة الجوية ستعطل قدرة داعش على تنفيذ عمليات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية إن "هذه الضربات ضد قيادات وعناصر داعش وفرع القاعدة، حراس الدين، تمثل التزام القيادة المركزية الأميركية بالهزيمة الدائمة للمنظمات الإرهابية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، والدعم المستمر للاستقرار الإقليمي". وفق البيان.

وأشارت سنتكوم إلى أنه "لا يوجد إصابات بصفوف المدنيين في الضربتين