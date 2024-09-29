"حزب الله" ينعى القيادي الشيخ نبيل قاووق

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أحمد جودة - القاهرة - نعى "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد، الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق بالغارة التي استهدفت منطقة الشياح في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال "حزب الله" في بيان: "تزف قيادة حزب الله إلى شعب المقاومة وأمة المجاهدين، وإلى الحوزات العلمية في لبنان والخارج سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع أثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح".

وأضاف البيان: "تولى سماحة الشيخ الشهيد العديد من المسؤوليات التنظيمية في وحدات حزب الله المختلفة جديرا بالأمانة التي حملها، عالما رساليا ومجاهدا كبيرا وكان موجودا بشكل دائم في ساحات الجهاد قريبا من المجاهدين في الخطوط الامامية وقضى عمره الشريف في ميادين الجهاد والعطاء والتضحية".

وفي وقت سابق من اليوم، نعى الحزب قائد الجبهة الجنوبية علي كركي الذي قتل إلى جانب الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ويوم السبت 28 سبتمبر، نعى "حزب الله" اللبناني أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب يوم الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في وقت سابق "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد من القادة في الحزب" في غارة الجمعة، وأشار إلى أن الجيش "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل