نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وكالة الأنباء اللبنانية: الغارة الإسرائيلية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية استهدفت شخصية في شقة سكنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية استهدفت شخصية في شقة سكنية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل حسن نصرالله، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال ‏مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاتصال فُقِد" بنصرالله منذ مساء أمس.

أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، مقتل القيادي في حزب الله علي كركي ومسؤولين آخرين.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.